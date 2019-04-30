Судебные приставы опечатали здание театра "У Никитских ворот"

Судебные приставы опечатали здание московского государственного театра "У Никитских ворот". Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.

Как уточняется, здание на Большой Никитской улице было опечатано из-за нарушений требований пожарной безопасности. Деятельность театра по решению суда приостановлена на 90 суток.

29 апреля на сайте театра появилась информация об отмене спектакля "Братишки", который был заявлен в репертуаре на 30 апреля. В сообщении сказано, что спектакль отменён по техническим причинам.