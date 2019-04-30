Президент Австрии рассказал о русских корнях

В интервью церковному изданию политик отметил, что последнее, чего бы он хотел, — это утопия единства нацистов.

Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен в интервью церковному изданию KirchenZeitung рассказал о своих корнях и связанной с этим общности народа.

Согласно его словам, больше всего он не хотел бы видеть утрированное единство народа, которое представляли себе нацисты.

— Если было бы так, то мне пришлось бы принять к сведению, что я не настоящий австриец: моя мама происходит из эстонской семьи, папа с культурной точки зрения — русский. Если меня спросят, я скажу: "Я из коммуны Каунерталь, тиролец, 40 лет венец, австриец и европеец — и в чём проблема?" — сообщил австрийский президент.

Напомним, по данным ТАСС, Александр Ван дер Беллен собирается в мае посетить Россию с официальным визитом.