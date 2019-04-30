В Великобритании поставят оперу по мотивам отравления Литвиненко

В Великобритании поставят оперу об отравлении бывшего офицера ФСБ России Александра Литвиненко, премьера состоится в 2020 году. Об этом сообщает The Times.
Его вдова предоставила видео из семейного архива, кадры будут проецироваться на экран во время действия. При этом из уважения к покойному не будут предприниматься какие-либо попытки представить историю его жизни в гипертрофированном виде.
Музыку для произведения написал Энтони Болтон, автором либретто стал Кит Хескет-Харви, писавший либретто для постановок Королевской оперы в Лондоне и Английской национальной оперы. Партию Литвиненко исполнит Эдриан Дуайер. Среди других персонажей можно найти его вдову, Бориса Березовского и многих других.
Добавим, Александр Литвиненко скончался в Британии 23 ноября 2006 года. Экспертиза показала, что произошло это в результате отравления полонием.
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