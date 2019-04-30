Отрывок "Тома и Джерри" с 60 кадрами в секунду довёл зрителей до тошноты

Принято считать, что глаз человека способен спокойно воспринимать 24 кадра ежесекундно.

Художник из Глазго Джеймс Хьюстон опубликовал в "Твиттере" отрывок из мультфильма "Том и Джерри", который доведён до частоты 60 кадров в секунду.

В комментариях к ролику пользователи написали, что мультфильм выглядит интересно, однако смотреть его с такой частотой кадров они бы не стали. Они пожаловались на тошноту и головную боль, вызванные 30-секундным отрывком.

Менее чем за сутки опубликованный фрагмент мультика с увеличенной кадровой частотой набрал свыше одного миллиона просмотров.

Ранее Лайф сообщал, что полнометражная версия "Тома и Джерри" выйдет на экраны 16 апреля 2021 года.