"Северный поток — 2" начали прокладывать в российских водах

Соответствующие работы будут выполняться круглосуточно и без выходных, а на борту специального судна находится более 400 человек.

Газопровод "Северный поток — 2" начали прокладывать в российских территориальных водах. Об этом сообщает пресс-служба компании Nord Stream 2.

— Сегодня судно Solitaire начало работы по укладке газопровода "Северный поток — 2" в российских водах, — говорится в сообщении.

Отмечается, что первые 100 км будут проложены в течение одного месяца. Соответствующие работы будут выполняться круглосуточно и без выходных, а на борту судна находится более 400 человек.

Для строительства газопровода будут использоваться 12-метровые трубы весом 24 тонны, которые доставят из логистического центра в Котке, Финляндия.