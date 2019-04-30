Грузовик украинских силовиков со снарядами подорвался на мине ВСУ в Донбассе

Грузовик, который перевозил снаряды ВСУ, подорвался на установленной украинскими силовиками мине. ЧП произошло в районе подконтрольного Киеву посёлка Водяное в Донбассе. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

— Грузовой автомобиль ЗИЛ-131 79-й бригады подорвался на установленной украинскими боевиками противотанковой мине. Грузовик, перевозивший 122-миллиметровые боеприпасы к спрятанным в этом районе гаубицам Д-30, сгорел полностью, — заявил Безсонов.

При взрыве погибло двое украинских десантников, подытожили в ДНР.

28 апреля в ЛНР сообщили о военнослужащем ВСУ, который после застолья в компании сослуживцев поссорился с ними и решил дезертировать, но погиб, подорвавшись на собственной мине.