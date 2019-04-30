Путин назвал ситуацию с нефтепроводом "Дружба" серьёзным ущербом для имиджа РФ

Президент также потребовал от компании "Транснефть" корректировки системы контроля качества нефти.

Президент Владимир Путин провёл рабочую встречу с председателем правления и президентом ПАО "Транснефть" Николаем Токаревым. Глава государства прокомментировал ситуацию с некачественной нефтью на нефтепроводе "Дружба".

— Они (частное предприятие в Самарской области) смошенничали, а ущерб для нас — и экономический, и материальный, да и имиджевый — очень серьёзный! — отметил президент.

Об ухудшении качества поставок нефти из России в Белоруссию в Минске заявили больше недели назад. Тогда белорусская сторона ограничила экспорт нефтепродуктов, а также потребовала компенсации от российских нефтяников.

В ПАО "Транснефть" заявили, что загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" было умышленным — хлорорганика была вброшена через частный "Самаратранснефтьтерминал".