На улицах Каракаса слышны выстрелы

Читайте также

На улицах Каракаса слышны выстрелы

20

В венесуэльской столице происходят столкновения, сообщается о применении слезоточивого газа.

На улицах Каракаса раздаются звуки автоматных очередей, сообщил телеканал Caracol. Как уточняется, стрельба ведётся в окрестностях авиабазы Ла-Карлота.

На улицах города происходят столкновения, сообщается, что был применён слезоточивый газ.

Как ранее писал Лайф, власти страны подавляют восстание небольшой группы связанных с оппозицией военнослужащих, устроенное с целью госпереворота.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×