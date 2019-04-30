На улицах Каракаса слышны выстрелы

#TensiónEnVenezuela Disparos en los alrededores de la base La Carlota, donde Guaidó anunció inicio de operación Libertad https://t.co/yqNEZKp2QB pic.twitter.com/kFxSs1dibm— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) 30 апреля 2019 г.
На улицах Каракаса раздаются звуки автоматных очередей, сообщил телеканал Caracol. Как уточняется, стрельба ведётся в окрестностях авиабазы Ла-Карлота.
На улицах города происходят столкновения, сообщается, что был применён слезоточивый газ.
Как ранее писал Лайф, власти страны подавляют восстание небольшой группы связанных с оппозицией военнослужащих, устроенное с целью госпереворота.
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