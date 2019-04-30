Россияне рассказали, как проведут майские праздники

Подавляющее большинство россиян уверено в том, что праздник скорее нужен, нежели нет.

Большая часть россиян планирует ближайшие майские праздники посвятить отдыху в кругу семьи. Такой вывод можно сделать по результатам опроса ВЦИОМа.

Для 32% россиян этот праздник в большей степени является днём солидарности трудящихся. Годом ранее процент ответивших так был выше — 38%. При этом более популярным, особенно среди молодёжи, становится мнение о том, что это просто выходной день.

Социологи отмечают снижение числа граждан, которые намерены отмечать этот праздник. Сейчас таковых насчитывается 49%, тогда как 25 лет назад об этом заявляли 65%. Из наиболее популярных занятий в эти дни — отдых в кругу семьи (39%), на садовом участке (21%), пикник на природе (15%). Продолжает расти число тех, кто будет на праздники работать, — 16% в текущем году.

Подавляющее большинство россиян (79%) уверены в том, что праздник скорее нужен, нежели нет.