Россиянка увидела женскую грудь в логотипе McDonald's и подала в суд

По её мнению, символ легендарной сети ресторанов наносит вред нравственному развитию детей.

Россиянка Анастасия Коровенкова разглядела в логотипе сети ресторанов быстрого питания McDonald's женскую грудь, что послужило поводом для иска в суд в адрес компании. В распоряжении Лайфа оказалось исковое заявление девушки.

Суть претензии Коровенковой состоит в том, что ныне в обществе активно продвигается образ большой женской груди. Это приводит к тому, что женщины с маленькой грудью начинают считать себя неполноценными.

Также она считает, что использование логотипа компании чуждо отечественным семейным ценностям, направлено на приобретение несвойственных культуре народов России "признаков низменного удовлетворения", а также наносит вред нравственному развитию детей.

В том случае, если суд удовлетворит иск Коровенковой в полном объёме, она получит десять тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба. Стоит подчеркнуть, что эта сумма эквивалентна 76 бигмакам, 200 средних порций картофеля фри, 208 гамбургерам или же 40 бургерам бигтейсти.