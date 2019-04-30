Учёные назвали неожиданный признак скорой смерти

Специалисты посоветовали обязательно обращаться к медикам в случае проблем с ощущением запахов.

Резкое ухудшение обоняния или его полная потеря повышают шансы на преждевременную смерть человека в ближайшее десятилетие примерно на 50%. Об этом в статье для журнала Annals of Internal Medicine рассказали исследователи из Университета штата Мичиган.

Учёные впервые измерили эффект влияния утери нюха на преждевременную смерть и попытались понять, как возникла взаимосвязь. Отмечается, что ухудшение обоняния всё чаще встречается у пожилых людей.

Исследователи проанализировали данные 2289 жителей Соединённых Штатов в возрасте от 71 года до 82 лет, собранные национальными институтами здоровья и университетом. Они подтвердили, что потеря обоняния заметно повышает вероятность смерти.

В ходе исследования выяснилось, что взаимосвязь между потерей обоняния и ранней смертью по большей части была связана с проблемами со здоровьем, но не с болезнью Альцгеймера или Паркинсона, как считали ранее.

Учёные посоветовали обязательно обращаться к врачу в случае утери обоняния.

Ранее учёные объяснили, что люди не спариваются с родственниками из-за запаха.