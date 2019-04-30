Материалы по загрязнению нефти в "Дружбе" передали ФСБ

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Материалы по загрязнению нефти в "Дружбе" передали ФСБ

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Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

"Транснефть" передала в управление ФСБ по Самарской области материалы по загрязнению нефти в нефтепроводе "Дружба". Об этом президенту РФ Владимиру Путину сообщил председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев.

В ближайшее время там уже всё будет названо своими именами, — приводит слова главы "Транснефти" сайт Кремля.

<p>Президент России Владимир Путин и руководитель компании &#34;Транснефть&#34; Николай Токарев. Фото: © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/60424" target="_blank">Сайт Кремля</a></p>

Токарев отметил, что считает произошедшее "мошеннической схемой".

Напомним, в ходе встречи с Токаревым президент России Владимир Путин назвал ситуацию с нефтепроводом "Дружба" серьёзным ущербом для имиджа государства.

Как ранее писал Лайф, в середине апреля в Белоруссии заявили об ухудшении качества нефти из России. Минск ограничил экспорт нефтепродуктов, а также потребовал компенсации от российской стороны. Источник загрязнения поставляемой в Белоруссию российской нефти был найден на участке Самара Унеча нефтепровода "Дружба". В "Транснефти" загрязнение нефти назвали умышленным.

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