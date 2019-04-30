Материалы по загрязнению нефти в "Дружбе" передали ФСБ

"Транснефть" передала в управление ФСБ по Самарской области материалы по загрязнению нефти в нефтепроводе "Дружба". Об этом президенту РФ Владимиру Путину сообщил председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев.

— В ближайшее время там уже всё будет названо своими именами, — приводит слова главы "Транснефти" сайт Кремля.

Токарев отметил, что считает произошедшее "мошеннической схемой".

Напомним, в ходе встречи с Токаревым президент России Владимир Путин назвал ситуацию с нефтепроводом "Дружба" серьёзным ущербом для имиджа государства.

Как ранее писал Лайф, в середине апреля в Белоруссии заявили об ухудшении качества нефти из России. Минск ограничил экспорт нефтепродуктов, а также потребовал компенсации от российской стороны. Источник загрязнения поставляемой в Белоруссию российской нефти был найден на участке Самара — Унеча нефтепровода "Дружба". В "Транснефти" загрязнение нефти назвали умышленным.