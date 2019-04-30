Бутина рассказала, почему пошла на сделку со следствием США

Она сообщила, что, согласно документам, в деле нет пострадавших и какого-либо ущерба.

Осуждённая в США россиянка Мария Бутина в ходе пресс-конференции сообщила журналистам, почему она пошла на сделку со следствием по её делу.

— Изначально придерживалась позиции, что мне скрывать нечего. Я добровольно предоставила все документы. Никакими секретами я никогда не располагала, поэтому не вижу проблемы. Во всех действиях, что я совершила, нет ничего нелегального, — заявила Бутина.

При этом, если бы она не заключила сделку со следствием, то получила бы наказание в виде 15 лет заключения, а не пяти. Бутина рассказала, что её обвинение связано с вопросами регистрации как иностранного агента.

При этом, согласно документам, в деле нет пострадавших и какого-либо ущерба.

Напомним, россиянка находится под стражей с июля прошлого года. Бутина признала вину в сговоре, но отец Марии отмечал, что она пошла на сделку со следствием из-за давления. Лайф писал, что 26 апреля россиянку приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Бутину депортируют в Россию только после отбытия наказания в США.

Посольство РФ в США потребовало незамедлительного освобождения Бутиной, назвав девушку политзаключённой и жертвой провокации спецслужб. При этом в МИД РФ решение суда по Бутиной назвали "позорным пятном на американской судебной системе".