СМИ сообщили о возможной отставке Бабича с должности посла РФ в Белоруссии

Посол России в Белоруссии Михаил Бабич, возможно, будет отправлен в отставку в ближайшее время. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники, которые проинформированы о ситуации вокруг главы дипмиссии в Минске.

По данным СМИ, отставка Бабича обсуждается с прошлой недели. Меж тем в Кремле информацию об этом никак не комментировали.

Источник РИА "Новости" меж тем сообщил, что должность посла может занять сенатор Дмитрий Мезенцев.