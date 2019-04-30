Зеленский заявил, что не знаком с Путиным

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что не знаком с российским лидером Владимиром Путиным.

— Нет. Ну, видел, — ответил Зеленский на вопрос Гордона о том, знаком ли он с президентом РФ.

Напомним, ранее ЦИК Украины подвела итоги второго тура президентских выборов. Согласно окончательным данным, Владимир Зеленский набрал 73,22%, тогда как Пётр Порошенко не набрал и четверти голосов избирателей — 24,45% голосов.