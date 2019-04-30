Подозреваемого в передаче наркотиков в "Матросскую Тишину" арестовали до 26 июня

Подозреваемого в передаче наркотических средств в СИЗО "Матросская Тишина" Александра Евдокимова арестовали до 26 июня.

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении его под стражу. Ранее он сам подтвердил факт передачи запрещённых веществ в следственный изолятор.

Ранее Лайф сообщил о задержании Евдокимова. Напомним, в период с 22 по 24 апреля в "Матросской Тишине" четверо следственно-арестованных получили острое наркотическое отравление. В результате двое мужчин скончались, ещё двое были госпитализированы. К настоящему времени пострадавшие выписаны из больницы. После отравлений арестантов в московских СИЗО начались проверки.