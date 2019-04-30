Лоза призвал россиян не лениться и не материться на майских праздниках

Певец отметил, что для него длинные каникулы в мае — не просто "разгуляй", а дни, когда нужно что-то делать.

Известный советский и российский исполнитель Юрий Лоза посоветовал жителям России провести майские праздники так, как им того хочется. При этом в комментарии Лайфу Лоза напомнил, что праздники пришлись на пасхальную неделю со всеми её ограничениями.

— Если один хочет на дачу, пусть едет на дачу, другой хочет в поход — пускай идёт в поход. Третий хочет отлежаться на диване и отоспаться, пусть отоспится на диване. Пусть каждый отметит так, как ему мечталось отметить, — заявил певец.

Лоза напомнил, что у каждого есть "свои собственные симпатии", потому люди должны проводить праздники так, как им хочется, чтобы они остались довольны.

— Не лениться! Мне кажется, что майские праздники — это активные праздники. Но чего не надо делать, это раздражаться, желать зла ближнему, ругаться не нужно, желательно не материться и думать о хорошем, — добавил исполнитель.

Лоза подчеркнул, что Первомай — праздник труда, потому трудиться не запрещается. По его словам, можно навести порядок в доме, помыть окна после зимы, поработать на даче.

— Поэтому для меня майские — они были не просто разгуляй, а праздники, в которые надо что-то делать. Жизнь не прекращается, — резюмировал певец.

Ранее Лайф писал, что россияне планируют посвятить майские праздники отдыху в кругу семьи.