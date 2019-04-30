В Подмосковье пенсионер избил мальчика до полусмерти, позвав его "на чай"

Сам ребёнок из многодетной семьи, а его мама теперь боится отпускать своих детей на улицу.

В Подмосковье пенсионер пригласил к себе в гости 11-летнего мальчика "на чай", а уже находясь с ним в доме, избил его. Подробности этого происшествия Лайфу рассказала мама школьника Марина Нуриева.

Она сообщила, что инцидент произошёл 17 апреля, после того как мужчина пригласил мальчика к себе в гости.

— Ребёнок пошёл, сел на стул, Михаил отвернулся, повернулся, и что на него нашло, я не знаю. Схватил ребёнка, бросил его на пол и начал избивать с ножом в руках, — рассказала Нуриева.

Уголовное дело было возбуждено по статье "Угроза убийством", которая предполагает более мягкое наказание, чем статья об избиении несовершеннолетнего, возмущается мать. При этом пенсионера выпустили через три дня после задержания.

Герой истории оказался соседом семьи, которая к тому же многодетная. Сейчас женщина попросту боится отпускать на улицу своих детей.

— Это вопиющий случай, когда маме нельзя ребёнка трогать, а какому-то можно делать всё что угодно. А потом скажут: "Да а что такого он сделал?" — возмутилась мама мальчика.

Подробности истории и своего знакомства с пенсионером рассказала соседка Анастасия Заболоцкая. Именно она и вызвала скорую помощь, а также сообщила родителям мальчика об избиении.

— Если по-простецки сказать, мужик адекватный, отзывчивый, хозяйственный. Что произошло — непонятно. Бывало, правда, выпивал. Мог поддать. Я не скажу, что он какой-то запойный, но просто, наверное, не знал норму именно в день, когда выпивал, — рассказала женщина.

Произошедшее стало для неё настоящей неожиданностью. Избитого мальчика она увидела случайно, когда он бежал по улице. Она спросила у него, что случилось, а после этого позвонила в скорую и родителям. При этом полицейских вызывали именно они.