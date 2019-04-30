Житель Омска объяснил, почему сжёг в печи двухлетнего внука

Житель Омска, сжёгший двухлетнего внука в печи, объяснил свой поступок алкогольным опьянением, из-за которого ему что-то привиделось, сообщает "КП — Омск".
Мужчина заявил, что любил внука и что отношения в семье были хорошие.
— Когда сказали, что ребёнок умер, очень расстроился. Плакал, — рассказал обвиняемый.
По его словам, он находится в шоковом состоянии и больше всего переживает о своей дочери — матери погибшего мальчика. Мужчина попросил у неё прощения и посетовал на то, что никто из родственников и знакомых не навещает его в СИЗО.
Как ранее писал Лайф, в апреле жительница Омска попросила родителей присмотреть за двухлетним сыном и ушла на работу. Пьяный дед, у которого развилась белая горячка, засунул внука в печь. Мальчик был доставлен в реанимацию с ожогами 50% поверхности тела. Несмотря на усилия медиков, спасти ребёнка не удалось. Деду мальчика было предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, совершённом с особой жестокостью.
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