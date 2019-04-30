Доходы Чайки сократились за прошлый год

Стали известны доходы генерального прокурора России Юрия Чайки за прошлый год. В декларации указано, что глава надзорного ведомства заработал чуть более девяти миллионов рублей, что на 2,65 млн рублей меньше, чем в 2017 году. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Также известно, что Юрий Чайка владеет автомобилем "Чайка", который выпускался в 1959–1979 годах. Кроме того, у него квартира общей площадью 203 кв.м.
Меж тем официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной заработал 2,3 млн рублей. Он владеет квартирой, мотоциклом Harley-Davidson и автомобилем Nissan Teana.
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