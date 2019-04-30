Порошенко рассказал, чему посвятит последние дни президентства

Украинский лидер Пётр Порошенко рассказал, чему посвятит последние дни своего президентского срока.

— Российская Федерация заслуживает существенного ужесточения санкций против неё. Этот вопрос будет главным, чему я посвящу последние недели своих президентских полномочий, — заявил действующий президент Украины.

Порошенко подчеркнул, что ответственностью нового президента страны станет завершение решения "этой проблемы". По мнению украинского лидера, он и избранный президент Владимир Зеленский "должны были бы скоординировать" усилия по данному вопросу.

Как сообщал Лайф, Пётр Порошенко позвонил Владимиру Зеленскому и поздравил его с победой на выборах президента Украины, а также договорился о встрече.