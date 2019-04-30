Бузова пообещала "своему королю" Киркорову страстный танец

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Бузова пообещала "своему королю" Киркорову страстный танец

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Она также поздравила певца с днём рождения, пожелав тому продолжать радовать зрителей своими шоу.

Российская певица Ольга Бузова в своём инстаграме пообещала Филиппу Киркорову ещё один страстный танец. На соответствующий пост обратил внимание портал "Дни.ру".

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Листайте 💙💙💙 Не смогла выбрать лучшую нашу с тобой фотографию, поставила все 👸🏻🤴🏻 Мой король @fkirkorov с днём Рождения 🥳 Всё сказала тебе вотсап 🤤 Продолжай радовать своих зрителей своим талантом, энергетикой и невероятными шоу 💥💥💥 Надеюсь мы не раз ещё закружимся в танце 💃🏻 Сегодня вся страна поздравляет тебя ❤️❤️❤️ и слушает новую песню #стеснениепропало 😜 ссылки у меня в сторис 💋

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Мой король, с днём рождения! Всё сказала тебе в "Вотсапе". Продолжай радовать своих зрителей своим талантом, энергетикой и невероятными шоу. Надеюсь, мы не раз ещё закружимся в танце, — написала Бузова.

При этом публикацию она сопроводила фотографиями, на которых она танцует с Киркоровым на вертолётной площадке. Сама Бузова на фото предстала в синем платье, а её партнёр по танцу — в смокинге.

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