Бузова пообещала "своему королю" Киркорову страстный танец

Она также поздравила певца с днём рождения, пожелав тому продолжать радовать зрителей своими шоу.

Российская певица Ольга Бузова в своём инстаграме пообещала Филиппу Киркорову ещё один страстный танец. На соответствующий пост обратил внимание портал "Дни.ру".

— Мой король, с днём рождения! Всё сказала тебе в "Вотсапе". Продолжай радовать своих зрителей своим талантом, энергетикой и невероятными шоу. Надеюсь, мы не раз ещё закружимся в танце, — написала Бузова.

При этом публикацию она сопроводила фотографиями, на которых она танцует с Киркоровым на вертолётной площадке. Сама Бузова на фото предстала в синем платье, а её партнёр по танцу — в смокинге.