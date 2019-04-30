Психолог объяснил феномен "Игры престолов" и "Мстителей"

Почему они обрели такую популярность и любовь у зрителей, почему их смотрят взапой, тщательно смакуя каждую историю?

В апреле на экраны вышли две долгожданные заключительные части кинофраншиз — "Игры престолов" и "Мстителей", — в первые дни их посмотрели миллионы зрителей. Психолог и кинокритик в разговоре с "360" объяснили феномен этих кинопремьер.

По словам психолога Александра Кичаева, в каждом взрослом живёт ребёнок, жаждущий увидеть чудо, что-то загадочное и непредсказуемое. Помимо того, есть инфантильные люди, которые живут наивными конструкциями. Есть и те, кому просто не хватает жизненного драйва, который они черпают из чувств героев, сопереживая им, проживая вместе с ними душевные страдания, катарсис. Эти фильмы довольно прямолинейны, говорит психолог, они ясно показывают, где белое, а где чёрное.

— В психотерапии есть ещё такой момент, как проекция, перенос. То есть человек себя ассоциирует с героем и как бы от имени героя считает себя крутым, как бы превозмогающим трудности честными решениями. За просмотром таких фильмов он повышает себе самооценку, — заключает Кичаев.

Кинокритик Роман Григорьев даёт оценку с другого ракурса: он отмечает, что не стал бы смешивать "Игру престолов" и "Мстителей", так как это "ингредиенты из разных кинокулинарных миров". Общее — то, что они состоят из нескольких частей, а люди любят истории с продолжением.

— В этом и есть приманка для телезрителя: узнать, чем же в конце концов закончится история, которую начал смотреть, когда практически на горшке сидел. Когда смотришь, всё сильнее втягиваешься, знакомишься с новыми героями. Уже всё тяжелее избавляться от этой зависимости, расставаться с героями, — отмечает Григорьев.

За первые три дня первую серию заключительного сезона "Игры престолов" — "Винтерфелл" посмотрело 1,3 миллиона зрителей. А с 28 по 30 апреля последних "Мстителей" посмотрело почти 1,82 миллиона человек.