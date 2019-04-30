Участница конкурса "Мисс Франция" погибла под колёсами трактора

Девушка пыталась избежать столкновения с автомобилем на узкой просёлочной дороге.

Участница конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан погибла под колёсами трактора, когда ехала на велосипеде. Об этом сообщило издание Le Figaro.

По предварительным данным, 22-летняя Роллан попала под трактор, когда пыталась избежать столкновения с автомобилем на узкой просёлочной дороге.

Девушка была доставлена в госпиталь на вертолёте, где врачи констатировали её смерть. Водителю трактора и другу Роллан понадобилась помощь из-за шока от увиденного.

Соболезнования близким погибшей в посте в "Инстаграме" выразила "Мисс Франция — 2002" и организатор конкурса Сильвия Телье.