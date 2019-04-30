Около 1,8 тысячи рабочих заблокированы под землёй на шахте в ЮАР

Около 1,8 тысячи рабочих остаются заблокированными под землёй на шахте компании Sibanye gold в ЮАР. Об этом сообщает Bloomberg.

Произошло это в результате аварии, которая остановила работу всей шахты. Сейчас представители компании прорабатывают различные варианты спасения своих сотрудников.

При этом шахтёры находятся в большом комплексе, где у них есть доступ к воде и достаточная вентиляция. Когда именно рабочих сумеют поднять на землю, пока не известно.