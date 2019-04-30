Суд вынес приговор члену банды Шамиля Басаева

В настоящий момент продолжается расследование дела в отношении других членов группировки.

Верховный суд Дагестана вынес приговор члену банды Шамиля Басаева и Амира Хаттаба Ризвану Муласанову. Об этом сообщает официальный сайт Следственного комитета РФ.

Следствию и суду удалось установить, что в сентябре 1999 года Ризван Муласанов участвовал в нападении на военнослужащих Российской Федерации, в результате которого один военный погиб, ещё трое получили ранения.

В итоге суд отправил его на 13 лет в колонию строгого режима. В настоящий момент продолжается расследование дела в отношении других членов группировки.