Суд вынес приговор члену банды Шамиля Басаева

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Суд вынес приговор члену банды Шамиля Басаева

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Фото: © Pixabay

В настоящий момент продолжается расследование дела в отношении других членов группировки.

Верховный суд Дагестана вынес приговор члену банды Шамиля Басаева и Амира Хаттаба Ризвану Муласанову. Об этом сообщает официальный сайт Следственного комитета РФ.

Следствию и суду удалось установить, что в сентябре 1999 года Ризван Муласанов участвовал в нападении на военнослужащих Российской Федерации, в результате которого один военный погиб, ещё трое получили ранения.

В итоге суд отправил его на 13 лет в колонию строгого режима. В настоящий момент продолжается расследование дела в отношении других членов группировки.

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