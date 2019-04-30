Беглов вручил ключи от новых квартир ветеранам и блокадникам

Новосёлами также станут шесть бывших несовершеннолетних узников нацистских концлагерей.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил документы на новое жильё двум ветеранам Великой Отечественной войны, 22 жителям блокадного Ленинграда и шести бывшим узникам концлагерей. Церемония по традиции состоялась в Смольном в канун Дня Победы, сообщила пресс-служба городской администрации.

— Среди вас есть те, кто не подпадает под действие президентского указа. Я имею в виду малолетних узников фашистских концлагерей и гетто. Город решил взять на себя заботу о них, решив их жилищные проблемы, — сказал Беглов.

Врио главы Петербурга отметил, что средства на приобретение квартир для узников концлагерей были выделены из городского бюджета.

Как уточняется, жильё ветеранам предоставлено в новых домах Приморского и Красногвардейского районов Санкт-Петербурга в кварталах с развитой социальной инфраструктурой.

Беглов добавил, что городские власти выделили дополнительно 300 миллионов рублей на жильё для 68 семей бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. Квартиры для них будут приобретены до конца 2019 года.

Ранее Лайф сообщал, что законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло закон о бесплатном круглогодичном проезде льготников на пригородных электричках.