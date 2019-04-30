Житель Воронежа в кинотеатре напоролся на окровавленный шприц с наркотиками

Житель Воронежа случайно напоролся на окровавленный шприц с наркотиками в туалете кинотеатра. История вызвала резонанс в городе. Об этом сообщают "Вести. Воронеж" со ссылкой на полицию региона.

Инцидент произошёл 26 марта, мужчина проколол ладонь спрятанным в туалете шприцем. Рану обработали прибывшие сотрудники скорой помощи, шприц забрали на экспертизу. Сам пострадавший сдал тест на ВИЧ и гепатит. Результаты анализов оказались отрицательными.

Позже в шприце нашли следы наркотического вещества, его название не разглашается в интересах следствия. Полицейские возбудили уголовное дело о сбыте наркотиков, личность спрятавшего шприц наркомана устанавливается.