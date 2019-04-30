Зеленский рассказал, кем он хотел стать в детстве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал, что в детстве он хотел стать дипломатом.
— Да, я в школе хотел стать дипломатом. Это была моя мечта. Меня интересовали международные переговоры. Мне всё это очень нравилось, — заявил Зеленский в интервью телеканалу "112 Украина".
При этом он даже хотел поступить в МГИМО. Для этого изучал английский язык и ходил в английскую спецшколу.
Напомним, сегодня ЦИК Украины огласила окончательные результаты президентских выборов и провозгласила победу Владимира Зеленского. Политик уже обратился к украинцам и побеседовал с Петром Порошенко.
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