Зеленский рассказал, кем он хотел стать в детстве

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Зеленский рассказал, кем он хотел стать в детстве

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Фото: © РИА "Новости"

Любопытно, что шоумена интересовала далеко не сфера развлечений, но тоже публичная профессия.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал, что в детстве он хотел стать дипломатом.

Да, я в школе хотел стать дипломатом. Это была моя мечта. Меня интересовали международные переговоры. Мне всё это очень нравилось, — заявил Зеленский в интервью телеканалу "112 Украина".

При этом он даже хотел поступить в МГИМО. Для этого изучал английский язык и ходил в английскую спецшколу.

Напомним, сегодня ЦИК Украины огласила окончательные результаты президентских выборов и провозгласила победу Владимира Зеленского. Политик уже обратился к украинцам и побеседовал с Петром Порошенко.

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