Спасённые от голодной смерти тюленята учатся ловить рыбу в зоопарке Калининграда

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Спасённые от голодной смерти тюленята учатся ловить рыбу в зоопарке Калининграда

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Найденных на пляже Балтийского моря детёнышей лечат и побуждают охотиться, чтобы потом выпустить на волю.

Тюленята, обнаруженные на пляже Балтийского моря, учатся ловить рыбу в калининградском зоопарке, чтобы впоследствии выжить в дикой природе. Слова пресс-секретаря зоосада Екатерины Михайловой приводит News.ru.

Результаты стараний видны на весах: самый маленький найдёныш потолстел до 14 килограммов, а самый крупный перевалил за 18, — сообщила Михайлова.

В данный момент реабилитацию в импровизированном тюленьем лазарете проходит четыре детёныша. Всех нашли на берегу моря ранеными и измождёнными. Главной задачей в зоопарке стал откорм найдёнышей, так как это важный показатель жизни животных. Зоологи планируют откормить тюленят минимум до 35 кг.

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