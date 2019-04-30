Посол США в Москве посетил обвиняемого в шпионаже Пола Уилана

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Посол США в Москве посетил обвиняемого в шпионаже Пола Уилана

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Пол Уилан. Фото: © Facebook

В дипмиссии рассказали, что задержанному запрещено читать вслух письма от семьи.

Посол США в Москве Джон Хантсман посетил американца Пола Уилана, который находится под арестом по обвинению в шпионаже. Об этом сообщается на странице дипмиссии в "Твиттере".

В рамках оказания консульской поддержки гражданам США, задержанным за рубежом, посол Хантсман посетил сегодня Пола Уилана, — сказано в сообщении посольства.

В дипмиссии заявили, что задержанному запрещено читать вслух письма от семьи.

Как ранее писал Лайф, Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года при "проведении шпионской акции". У него оказалось четыре гражданства: США, Канады, Ирландии и Британии. Уилану, у которого нашли документы с гостайной, грозит до 20 лет лишения свободы. Американец находится под арестом.

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