Посол США в Москве посетил обвиняемого в шпионаже Пола Уилана

В дипмиссии рассказали, что задержанному запрещено читать вслух письма от семьи.

Посол США в Москве Джон Хантсман посетил американца Пола Уилана, который находится под арестом по обвинению в шпионаже. Об этом сообщается на странице дипмиссии в "Твиттере".

— В рамках оказания консульской поддержки гражданам США, задержанным за рубежом, посол Хантсман посетил сегодня Пола Уилана, — сказано в сообщении посольства.

В дипмиссии заявили, что задержанному запрещено читать вслух письма от семьи.

Разрешить консульский доступ и не дать возможность для откровенного разговора – это, честно говоря, насмешка. Мы относимся к нашим обязанностям перед гражданами США со всей серьезностью. Пора прекратить играть в игры! (2/2) — Посольство США в РФ (@USEmbRu) 30 апреля 2019 г.

Как ранее писал Лайф, Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года при "проведении шпионской акции". У него оказалось четыре гражданства: США, Канады, Ирландии и Британии. Уилану, у которого нашли документы с гостайной, грозит до 20 лет лишения свободы. Американец находится под арестом.