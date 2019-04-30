Врачи вернули к жизни "ледяного" красноярца 24 разрядами в 5000 вольт

Медики два часа боролись за жизнь мужчины, которого нашли замёрзшим на улице: на его лице даже не таяли снежинки.

Врачи красноярской краевой клинической больницы № 1, можно сказать, "оживили" замёрзшего пациента, который держался на волосок от смерти. Врачи сражались за жизнь мужчины целых два часа и реанимировали его с помощью 24 разрядов дефибриллятора в 5000 вольт. Об этом сообщает пресс-служба ККБ.

Как рассказали в больнице, заледеневшего человека нашёл на земле охранник предприятия во время утреннего обхода — на его лице даже не таяли снежинки. Пациента на скорой сразу же доставили в ККБ.

— Мы начали реанимационные мероприятия — непрямой массаж сердца и дефибрилляцию. Был приглашён второй реаниматолог, потому что в одиночку справиться с длительной реанимацией невозможно, — приводятся слова реаниматолога Дмитрия Мицукова.

Как рассказал сам "ледяной" пациент Владимир Яковлевич, он работал на стройке, выпил накануне, а вот того, что заснул на холодной земле, не помнит.

Пресс-служба ККБ сообщает, что эта история спасения будет хорошим материалом для научной статьи как пример невероятных резервов человеческого организма.