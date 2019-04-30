В Каракасе бронемашина Нацгвардии врезалась в толпу — видео

О возможных пострадавших или погибших в результате наезда на людей не сообщается.

Una tanqueta de la Guardia Nacional pasó por encima de algunos manifestantes en la autopista Francisco Fajardo, a la altura del Centro Comercial El Recreo. #TVVNoticias #TVVenezuela pic.twitter.com/LFdbqKXSOP — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 30 апреля 2019 г.

В Каракасе бронеавтомобиль Национальной гвардии Венесуэлы на высокой скорости врезался в протестующих, сообщает телеканал TV Venezuela.

На опубликованных кадрах видно, как машина наезжает на людей, а после уезжает с места инцидента. Данных о состоянии здоровья протестующих не приводится.

Как ранее писал Лайф, в городах Венесуэлы после слов лидера оппозиции Хуана Гуайдо о готовности военных помочь отстранить от власти президента страны Николаса Мадуро начались антиправительственные выступления.