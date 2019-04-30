Врач успокоил россиян после случая с окровавленным шприцем в кинотеатре

Специалист рассказал, что уколовшиеся люди в подобных ситуациях проходят профилактику, никто не заражается гепатитом.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что вероятность заразиться вирусом от случайно найденного шприца очень мала. Так он прокомментировал Лайфу историю из Воронежа, где житель напоролся на окровавленный шприц с наркотиками в туалете кинотеатра.

Иммунолог пояснил, что гораздо большую опасность представляют биологические отходы больных.

— Вот тот, кто делает укол, тем более неопытный, например муж жене, и пытается надеть колпачок, промахивается и колет себе в палец. Или кто-то выносит мусор, шприц обнажённый — и через пластиковый пакет колет в ногу. Вот тут маленькая вероятность заразиться всё-таки, потому что очень маленькая доза, — уточнил доктор медицинских наук.

По словам Жемчугова, уколовшиеся шприцами люди в подобных ситуациях проходят профилактику, никто не заражается гепатитом.

— Я не слышал из достоверных источников об этом (умышленном заражении. — Прим. ред.) ни разу. Я контактирую с (правоохранительными) органами, это однозначно, я бы знал точно. И от пациентов бы узнал, — резюмировал иммунолог.

Как ранее сообщал Лайф, в Воронеже мужчина случайно напоролся на окровавленный шприц с наркотиками, оставленный в туалете кинотеатра. Пострадавший сдал тест на ВИЧ и гепатит, результаты анализов оказались отрицательными.