Умерла французская актриса Анемон

Французская актриса Анна Бургиньон, известная под псевдонимом Анемон, скончалась на 69-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом со ссылкой на агента Бургиньон сообщает агентство France Presse.

Как отмечается, у актрисы был рак лёгких.

За свою карьеру Анемон снялась в десятках фильмов и сериалов. Популярность актрисе принесла роль сотрудницы службы доверия в комедии "Дед Мороз — отморозок". В 1988 году Бургиньон была удостоена премии "Сезар" за роль в фильме "Большая дорога".