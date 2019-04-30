Умерла режиссёр Большого театра Наталия Красноярская

Она проработала в театре 43 года и была последней ученицей выдающегося оперного деятеля Бориса Покровского.

Последняя ученица выдающегося оперного режиссёра Бориса Покровского, Наталия Красноярская, скончалась в возрасте 70 лет. Об этом сообщается на сайте Государственного академического Большого театра.

Наталия Красноярская пришла в Большой театр сразу после окончания института. В качестве режиссёра мимического театра она участвовала в работе практически над всеми спектаклями театра. Она также преподавала актёрское мастерство в ГИТИСе.

— Большой театр скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойной, — сказано в сообщении на сайте театра.

Гражданская панихида запланирована на 4 мая с 10:00 до 11:30. Отпевание состоится в храме Троицы Живоначальной.

Похороны пройдут на Перепечинском кладбище в 15:00. Всем желающим проститься с Красноярской будет предоставлен транспорт от театра к церкви и далее на кладбище.