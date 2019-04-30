Ядерный арсенал США оценили почти в четыре тысячи боеголовок

Соединённые Штаты располагают почти 3800 ядерными боеголовками, сообщает Bulletin of the Atomic Scientists.

Как уточняется, около 1750 боеголовок развёрнуто на стратегических носителях. Из них приблизительно 1300 находится на баллистических ракетах, 300 — на базах стратегических бомбардировщиков в Соединённых Штатах, ещё 150 размещены на базах в Европе.

Помимо того, порядка 2050 боеголовок хранится на складах. Ещё около 2385 единиц выведено из боевого состава американской армии и ожидает утилизации.

Ранее экс-президент СССР Михаил Горбачёв призвал Москву и Вашингтон безотлагательно возобновить диалог по вопросам стратегической стабильности.