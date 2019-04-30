Трамп рассказал, сколько сирийских боевиков находится в тюрьмах США

Президент США Дональд Трамп рассказал, что в тюрьмах страны удерживают 1800 боевиков ИГИЛ*, захваченных в ходе боёв на территории Сирии. Об этом он написал в своём твиттере.

— Сейчас мы решаем, что делать с этими опасными заключёнными. Несмотря на то что многое было сделано в интересах европейских стран, они никоим образом не помогают,— отметил он.

При этом он пожаловался, что европейские страны отказываются от экстрадиции боевиков, которые являются их гражданами.

Как ранее писал Лайф, глава Белого дома заявил о полном освобождении Сирии и Ирака от сил самопровозглашённого "халифата". При этом в Дамаске считают, что Вашингтон лишь пожинает плоды успехов России и Сирии в борьбе с ИГИЛ и заявления Белого дома о полной победе над боевиками носят исключительно политический характер.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.