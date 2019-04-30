Меркель заявила, что гордится быть выходцем из ГДР

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Меркель заявила, что гордится быть выходцем из ГДР

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель. Фото: © flickr.com / Photo YourSpace

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ощущает себя осси (восточные немцы, жители бывшей ГДР. — Прим. ред.) и гордится этим, сообщает Epoch Times.

Во время встречи с гражданами в городе Шведт канцлер Германии на вопрос модератора о том, что она чувствует, когда её называют осси, заявила, что ощущает гордость.

Это абсолютно верное описание, — сказала Меркель, отметив, что стала канцлером ФРГ, будучи выходцем ГДР.

Ангела Меркель родилась в 1954 году в Гамбурге. Вскоре после её появления на свет семья переехала в ГДР.

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