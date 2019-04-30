Болтон: Действия Гуайдо в Венесуэле не являются госпереворотом

Представитель Вашингтона назвал "переломным моментом" сегодняшние события в латиноамериканской стране.

Советник президента Соединённых Штатов Америки по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что действия лидера оппозиции Хуана Гуайдо в Венесуэле "не являются государственным переворотом".

— Это не переворот, — заявил советник.

Он добавил, что Вашингтон хочет, чтобы президент латиноамериканской страны Николас Мадуро ушёл в отставку.

Болтон также назвал "переломным моментом" сегодняшние события в Венесуэле.

— Очевидно, это очень серьёзная ситуация. Президент следит за ней ежеминутно, как и его советники. Мы видим это как возможный переломный момент в усилиях народа Венесуэлы вернуть себе свободу, что мы полностью поддерживаем, — добавил советник.

Как ранее писал Лайф, в городах Венесуэлы после слов лидера оппозиции Хуана Гуайдо о готовности военных помочь отстранить от власти президента страны Николаса Мадуро начались антиправительственные выступления. Лайф публиковал видео, как в Каракасе бронемашина Нацгвардии врезалась в толпу.

В Венесуэле 21 января начались протесты против президента Мадуро после приведения его к присяге. Глава Нацассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой страны. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуайдо. В свою очередь Мадуро назвал его марионеткой США. РФ, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как президента. В Москве назвали несуществующим "президентский статус" Гуайдо.