В Чернобыле женщина укусила и ударила полицейского во время проверки документов

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В Чернобыле женщина укусила и ударила полицейского во время проверки документов

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Фото: © Facebook / Національна поліція України

Нетрезвый водитель и его спутница пытались пересечь охранный пункт, однако правоохранители остановили автомобиль.

Сотрудники киевской областной полиции задержали двоих человек в ходе проверки документов на контрольно-пропускном пункте. Об этом сообщали на сайте ведомства.

Как уточняется, нетрезвый водитель и его спутница пытались пересечь охранный пункт, однако полицейские остановили автомобиль и попросили пару предъявить документы.

Вместо этого сорокалетний мужчина начал хватать сотрудника полиции за форму, а его спутница укусила за руку и ударила одного из полицейских баллонным ключом.

По предварительным данным, оба правонарушителя задержаны. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

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