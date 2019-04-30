В Чернобыле женщина укусила и ударила полицейского во время проверки документов

Нетрезвый водитель и его спутница пытались пересечь охранный пункт, однако правоохранители остановили автомобиль.

Сотрудники киевской областной полиции задержали двоих человек в ходе проверки документов на контрольно-пропускном пункте. Об этом сообщали на сайте ведомства.

Как уточняется, нетрезвый водитель и его спутница пытались пересечь охранный пункт, однако полицейские остановили автомобиль и попросили пару предъявить документы.

Вместо этого сорокалетний мужчина начал хватать сотрудника полиции за форму, а его спутница укусила за руку и ударила одного из полицейских баллонным ключом.

По предварительным данным, оба правонарушителя задержаны. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".