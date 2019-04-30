Болтон заявил, что США хотят смены власти в Венесуэле как можно скорее

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Болтон заявил, что США хотят смены власти в Венесуэле как можно скорее

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Фото: © AP Photos/Evan Vucci

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил о том, что Вашингтон хочет смены власти в Венесуэле как можно скорее.

Мы надеемся, что сможем добиться смены режима в Каракасе как можно скорее, — заявил он журналистам.

Ранее Болтон указал, что США не считают госпереворотом действия оппозиционера Хуана Гуайдо.

Напомним, в городах Венесуэлы после слов главы оппозиции Хуана Гуайдо о готовности военных помочь отстранить от власти президента Николаса Мадуро начались антиправительственные выступления. Лайф публиковал видео, как в столице страны — Каракасе бронемашина Нацгвардии врезалась в толпу.

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