Трамп заявил, что поддерживает жителей Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп признался, что наблюдает за обстановкой в Венесуэле и поддерживает её жителей. Об этом он рассказал в Твиттере.

— Я очень внимательно слежу за ситуацией в Венесуэле. США поддерживают народ Венесуэлы и его свободу, — отметил он.

Напомним, в городах Венесуэлы после слов главы оппозиции Хуана Гуайдо о готовности военных помочь отстранить от власти президента Николаса Мадуро начались антиправительственные выступления. Лайф публиковал видео, как в столице страны — Каракасе — бронемашина Нацгвардии врезалась в толпу.

На фоне этих событий советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон хочет смены власти в Венесуэле как можно скорее. Он также отметил, что США не считают госпереворотом действия оппозиционера Хуана Гуайдо.