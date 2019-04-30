Захарова напомнила слова Маяковского и Шекспира, объясняя в ООН ситуацию со СМИ

Представитель российского дипведомства напомнила, что ни один из девяти корреспондентов агентства Sputnik во Франции не получил там пресс-карты.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила в ООН на панельной сессии "Роль СМИ в демократии", где для объяснения ситуации со свободой слова привела цитаты Уильяма Шекспира и Владимира Маяковского.

— Мы все знаем слова, написанные Шекспиром, "быть или не быть". И провозгласившего "что такое хорошо и что такое плохо" Маяковского. В парадигме этих важных вопросов правильный и хороший путь — говорить о СМИ и информации сейчас, — отметила Захарова.

Она привела пример замглавы Федерального бюро расследований Марка Фелта, передавшего информацию прессе, после чего начался знаменитый Уотергейтский процесс.

— Однако что мы видим сегодня? Видим преследование основателей WikiLeaks, которые на самом деле сделали похожее на то, что и один из шефов ФБР, — объяснила официальный представитель МИД РФ.

Захарова рассказала о том, что ни один из девяти корреспондентов агентства Sputnik во Франции не получил там пресс-карты, а также напомнила об Украине, где "ситуация со свободой СМИ вызывает самые большие опасения на континенте".

— Арест главреда РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского по смехотворным обвинениям и сфабрикованному делу стал апофеозом этой борьбы со СМИ, — резюмировала Захарова.