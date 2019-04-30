Захарова напомнила слова Маяковского и Шекспира, объясняя в ООН ситуацию со СМИ

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Захарова напомнила слова Маяковского и Шекспира, объясняя в ООН ситуацию со СМИ

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Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Представитель российского дипведомства напомнила, что ни один из девяти корреспондентов агентства Sputnik во Франции не получил там пресс-карты.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила в ООН на панельной сессии "Роль СМИ в демократии", где для объяснения ситуации со свободой слова привела цитаты Уильяма Шекспира и Владимира Маяковского.

Мы все знаем слова, написанные Шекспиром, "быть или не быть". И провозгласившего "что такое хорошо и что такое плохо" Маяковского. В парадигме этих важных вопросов правильный и хороший путь — говорить о СМИ и информации сейчас, — отметила Захарова.

Она привела пример замглавы Федерального бюро расследований Марка Фелта, передавшего информацию прессе, после чего начался знаменитый Уотергейтский процесс.

Однако что мы видим сегодня? Видим преследование основателей WikiLeaks, которые на самом деле сделали похожее на то, что и один из шефов ФБР, — объяснила официальный представитель МИД РФ.

Захарова рассказала о том, что ни один из девяти корреспондентов агентства Sputnik во Франции не получил там пресс-карты, а также напомнила об Украине, где "ситуация со свободой СМИ вызывает самые большие опасения на континенте".

Арест главреда РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского по смехотворным обвинениям и сфабрикованному делу стал апофеозом этой борьбы со СМИ, — резюмировала Захарова.

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