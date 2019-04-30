Бывшая жена Меладзе заявила, что не сожалеет о разрыве с певцом

Ирина рассказала, что развод помог ей понять, что "растворяться в мужчине недопустимо".

Бывшая супруга певца Валерия Меладзе — Ирина заявила, что благодарна ему за его уход к экс-солистке группы "ВИА Гра" Альбине Джанабаевой. Признание прозвучало в программе "Звёзды сошлись".

Ирина рассказала, что развод помог ей понять, что "растворяться в мужчине недопустимо" и что женщина всегда должна "иметь свою территорию".

— Я нарушила одно из божественных правил — не сотвори себе кумира. Есть красный угол, где должна висеть икона. У меня там был мой муж, — призналась она.

По словам экс-супруги певца, после его измены она надеялась, что он всё же выберет её и семью, однако теперь она даже благодарна тому, что всё так сложилось.