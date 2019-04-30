Посол РФ в США: Вашингтон не настроен на диалог с Москвой

Несмотря на ряд разногласий, Кремль всегда принимал решения, осознавая важность компромисса и поиска "общих позиций", отметил дипломат.

Россия готова к диалогу с США, однако не встречает должного ответа со стороны своего зарубежного партнёра, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в ходе выступления в Пенсильванском университете.

По его словам, несмотря на ряд разногласий между странами, Москва всегда принимала решения, осознавая важность компромисса и поиска "общих позиций" с Вашингтоном. Тем не менее достичь успеха в этом направлении не удалось.

— Наша готовность к честному и профессиональному разговору по всем вопросам, вызывающим разногласия, не находит позитивного ответа. К тому же Россию определяют как "противника" в некоторых законах и доктринах США, — цитирует дипломата РИА "Новости".

При этом он добавил, что некоторые американские политики пытаются заставить РФ отказаться от её национальных интересов. В этой связи он выразил уверенность в том, что Россия будет придерживаться независимой политики и впредь.

Кроме того, дипломат напомнил о позитивном опыте стран в совместной борьбе с нацизмом и заявил, что сотрудничество выгодно не только с точки зрения Вашингтона, но и для международной безопасности в целом.

Напомним, ранее помощник замминистра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг сообщил, что Вашингтон готов к продолжению диалога с Москвой по разоружению и контролю за вооружениями, однако никакого оптимизма не испытывает.

Посол РФ в США также выразил опасения, что ограничение ядерных потенциалов могут исчезнуть впервые за 50 лет. По его мнению, это чрезвычайно опасно "в условиях общего кризиса двусторонних отношений и развала режима контроля над вооружениями".