Захарова заявила о задержке в выдаче американской визы её заместителю

Она выразила надежду, что сотрудник всё же сможет поучаствовать в работе Комитета Генассамблеи ООН по информации.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на мероприятии "Роль СМИ в демократии. СМИ и выборы в эпоху дезинформации" заявила о том, что замглавы департамента информации и печати ведомства не смог вовремя получить американскую визу для участия в мероприятии в ООН по вопросам свободы СМИ.

— Мой заместитель, который должен был здесь быть сегодня, не смог приехать вовремя, так как не успел получить визу, хоть он и подал заявление вовремя, — объяснила она.

Представитель МИД выразила надежду, что сотрудник всё же сможет поучаствовать в работе Комитета Генеральной ассамблеи ООН по информации.

— Это стало отличительной чертой, визитной карточкой дипломатии в США — не выдавать визы или не выдавать их в срок, — резюмировала она.

Это уже не первый случай, когда США используют визовые процедуры для препятствия работе России в ООН. С таким заявлением накануне выступил МИД РФ, напомнив, что около месяца назад Вашингтон отказался выдать визу главе делегации из Москвы на заседание Комиссии ООН по разоружению, а позднее не впустил в страну эксперта-консультанта генсека ООН от России доктора биологических наук Дмитрия Поклонского, который должен был выступить в Нью-Йорке на специальном брифинге.