Вашингтон призвал Россию "не вмешиваться" в дела Венесуэлы

В США отказались уточнить, намеревается ли президент Дональд Трамп звонить российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы обсудить положение дел в латиноамериканской республике.

Вашингтон призывает Москву не вмешиваться в события, разворачивающиеся в Венесуэле. Об этом заявил журналистам помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

— Могу сказать: мы ясно дали России понять как в публичном, так и в частном порядке... что со всей серьёзностью относимся к предпринятым ими в Венесуэле действиям. Мы рассчитываем, что россияне не будут вмешиваться в происходящее в Венесуэле — особенно сейчас, когда на кону стоят жизни мирных венесуэльцев, — сказал Болтон.

Он отказался уточнить, намеревается ли президент Дональд Трамп звонить российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы обсудить положение дел в Венесуэле и планируются ли другие контакты высокого уровня на этот счёт.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Вашингтоне почему-то "не видят пагубности пути, куда загоняют всю эту историю".

— Если Вашингтон будет дальше реализовывать попытку вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, это может привести к коллапсу ситуации, — отметила Захарова.

Как сообщил ранее глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, власти частично подавили попытку оппозиции подорвать мир в стране.

Одним из руководителей группы военных, которые сегодня выступили на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо, стал глава Боливарианской службы национальной разведки Мануэль Фигера, отметил член Конституционной ассамблеи Венесуэлы Херардо Маркес. По его словам, речь идёт о "небольшом бунте военных, предавших родину", которые сейчас "пытаются развязать насилие в стране".