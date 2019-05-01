Студенты накрыли альма-матер Криса Эванса щитом Капитана Америки

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Студенты накрыли альма-матер Криса Эванса щитом Капитана Америки

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Фото: © Instagram/wcvb5

Актёр оценил поступок студентов и восхитился им в "Твиттере", репостнув на свою страницу.

Студенты Массачусетского технологического института поместили на купол полотно с изображением щита Капитана Америки. Об этом сообщает телеканал WCVB 5 Boston.

Как уточняется, в этом учебном заведении учился актёр Крис Эванс, исполнивший роль супергероя, и учащиеся института таким необычным образом решили отметить выход последнего фильма о "Мстителях".

Актёр оценил поступок студентов и восхитился им в "Твиттере", репостнув новость на свою страницу.

Очень круто! — отметил он.

Как писал Лайф, заключительная часть приключений супергероев в первые дни проката собрала по всему миру 644 миллиона долларов и побила рекорд, установленный предыдущей частью киносаги.

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