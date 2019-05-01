Студенты накрыли альма-матер Криса Эванса щитом Капитана Америки

Студенты Массачусетского технологического института поместили на купол полотно с изображением щита Капитана Америки. Об этом сообщает телеканал WCVB 5 Boston.
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The top of the Great Dome in Cambridge was covered with the Captain America shield symbol over the weekend. Students involved in the "hack" said it was a symbol of their gratitude toward the Marvel superhero movie series. ... 📸 by Raymond Huffman ... #mit #massachusettsinstituteoftechnology #greatdome #cambridge #avengers #avengersendgame #marvel #tribute @marvel @avengers @mitpics
Как уточняется, в этом учебном заведении учился актёр Крис Эванс, исполнивший роль супергероя, и учащиеся института таким необычным образом решили отметить выход последнего фильма о "Мстителях".
Актёр оценил поступок студентов и восхитился им в "Твиттере", репостнув новость на свою страницу.
— Очень круто! — отметил он.
Как писал Лайф, заключительная часть приключений супергероев в первые дни проката собрала по всему миру 644 миллиона долларов и побила рекорд, установленный предыдущей частью киносаги.
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