Число пострадавших при протестах в Венесуэле превысило 50

Один человек был ранен огнестрельным оружием и доставлен в ближайший медицинский центр.

52 человека пострадали 30 апреля в ходе столкновений, которые сопровождают антиправительственные акции протеста в столице Венесуэлы. Об этом сообщает Си-эн-эн со ссылкой на главу управления здравоохранения муниципалитета Чакао Махию Санти.

По её словам, 32 человека получили ранения резиновыми пулями, один был ранен огнестрельным оружием и переведён в ближайший медицинский центр, ещё 16 получили различные травмы. Кроме того, у троих обнаружены проблемы с дыханием.

Сотрудники правоохранительных органов посетили больницу, чтобы проверить ситуацию и собрать необходимую информацию.

Ранее власти Венесуэлы сообщили о попытке государственного переворота в стране небольшой группой военнослужащих, связанных с оппозицией.